Brand im Corona-Testzentrum in Grevenbroich

Grevenbroich (dpa/lnw) - Im Gebäude des Corona-Testzentrums in Grevenbroich hat es gebrannt. Das Feuer sei am Morgen gemeldet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen hätten Rauchschwaden gesehen. Die Feuerwehr löschte mit insgesamt 30 Mann das Feuer in einer Küche. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler der Kriminalpolizei schlossen eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung nicht aus. Es gebe zudem Hinweise auf einen weiteren Einbruch in das nahe gelegene Standesamt, erklärte die Polizei.

Von dpa