Hilfen für Vereine verlängert: 600 000 Euro ausgezahlt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Von einem Corona-Sonderprogramm des Landes mit einem Volumen von 50 Millionen Euro zur Unterstützung von gemeinnützigen Brauchtumsvereinen sind bislang rund 600 000 Euro ausgezahlt worden. Bei dem Programm konnten etwa Traditionsvereine, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, seit Mitte Juli Unterstützung von jeweils bis zu 15 000 Euro beantragen. Bislang wurden Hilfen an 426 Vereine gezahlt, wie die «Westfalenpost» (Montag) berichtete. Nur zwei Schützenvereine hätten bis jetzt die Unterstützung beantragt.

Von dpa