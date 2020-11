Rückkehr zur DEG: Stürmer Alanov wechselt aus Krefeld

Düsseldorf (dpa) - Eishockey-Profi Eugen Alanov kehrt zur Düsseldorfer EG zurück. Der 25 Jahre alte Stürmer, der bereits in der Jugend den Rheinländern spielte und in der Saison 2015/16 zu vier DEL-Einsätzen für die DEG kam, wechselt vom Liga-Rivalen Krefeld Pinguine. Dies teilte der Club aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Montag mit. Alanov erhält in Düsseldorf zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Von dpa