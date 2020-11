Gebauer erwartet keinen Beschluss für Wechselunterricht

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer erwartet bei dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Mittwoch keinen bundesweiten Beschluss für einen Wechselunterricht. Sollte es doch dazu kommen, sei NRW «gut vorbereitet», sagte die FDP-Politikerin am Montag in Düsseldorf. Dann werde landesweit greifen, was bisher nur in Einzelfällen «schulscharf» in lokalen Hotspots umgesetzt werde - also wechselweiser Präsenz- und Distanzunterricht. Die Kultusminister aller Länder hätten sich aber am Freitag darauf verständigt, dass Präsenzunterricht «erste Wahl» sei - und sie erwarte, dass diese Haltung auch in der Spitzenrunde am Mittwoch «zum Tragen kommt».

Von dpa