NRW-Bistümer: Missbrauchsprävention wissenschaftlich prüfen

Münster (dpa/lnw) - Die Bistümer in Nordrhein-Westfalen lassen die Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt in kirchlichen Einrichtungen gemeinsam wissenschaftlich untersuchen. Nach Angaben des Katholischen Büros in Düsseldorf vom Montag wurde dazu jetzt ein Projekt ausgeschrieben. Bewerben können sich wissenschaftliche Arbeitsgruppen. Das Büro vertritt auf Landesebene die Bistümer Aachen, Essen und Münster sowie die Erzbistümer Köln und Paderborn. Seit rund zehn Jahren arbeiten die Einrichtungen der Bistümer auf derselben gesetzlichen Grundlage, um sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und schutzbedürftigen Erwachsenen zu verhindern.

Von dpa