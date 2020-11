Uniklinik-Neubau: Ersten Corona-Patienten werden behandelt

Bislang hätten die Covid-19-Patienten an mehreren Orten auf dem Gelände der Uniklinik behandelt werden müssen. Es gebe nun zudem mehr Reserven an Intensivbetten - auch mit Beatmungsmöglichkeit. In dem neuen Gebäude können 43 Menschen behandelt werden. Es gibt 25 Intensiv- und 18 sogenannte Intermediate-Care-Betten - eine Art Vorstufe der Intensivplätze. Zum Start am Montag wurden in dem Neubau 23 Menschen behandelt, wie ein Uniklinik-Sprecher sagte. Insgesamt seien derzeit 59 Corona-Patienten in der Klinik, die nicht alle intensiv behandelt werden müssten. Laut Mitteilung verfügt die Klinik nun über die «modernste Intensiveinheit Europas».

Das Land hatte den Bau mit Corona-Soforthilfemitteln finanziert. NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) sagte, dass die Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen bei der Bewältigung der Corona-Krise «an vorderster Front» stünden. In Düsseldorf sei mit den Landesmitteln innerhalb von sechs Monaten «Herausragendes geleistet worden».