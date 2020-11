Landesschülervertretung äußert Verständnis für Schulstreiks

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Angaben der Landesschülervertretung NRW befinden sich Schüler zweier Berufskollegs wegen der Corona-Pandemie im Schulstreik. Die Schüler in Essen und Mönchengladbach streikten, um ihre Gesundheit zu schützen, teilte die Schülervertretung am Montagabend in Düsseldorf mit. Dies sei nachvollziehbar, denn der Gesundheitsschutz sei in den Schulen derzeit ungenügend.

Von dpa