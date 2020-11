Gummersbach (dpa/lnw) - Der Oberbergische Kreis hat seine Quarantäne-Regeln verschärft: Ab diesem Dienstag (24. November) müssen sich Kontaktpersonen, die mit einer auf das Coronavirus positiv getesteten Person in einem Haushalt leben, sofort in Quarantäne begeben. Das teilte der Kreis am Montagabend in Gummersbach mit.

Von dpa