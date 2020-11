Melsungen will Spiel gegen Bergischen HC verlegen

Melsungen (dpa) - Handball-Bundesligist MT Melsungen möchte das Heimspiel gegen den Bergischen HC wegen der Corona-Fälle in der Mannschaft verlegen lassen. Wie der Verein am Montag mitteilte, befinden sich die Spieler noch bis zu diesem Dienstag in Quarantäne. Die Partie ist zwei Tage später angesetzt. «Weil aber zur Vorbereitung auf dieses Spiel nur ein einziger Trainingstag zur Verfügung gestanden hätte, befindet sich der Club mit der Handball-Bundesliga HBL wegen einer Verlegung auf das kommende Wochenende in Abstimmung», hieß es in einer Mitteilung. Ob dies möglich sein werde, war am Montag unklar.

Von dpa