Luke Mockridge ist froh über seine Wurzeln in Endenich

Noch heute spaziere er gerne mit seiner Mutter durch das Zentrum und höre Klatsch und Tratsch über die Anwohner. «Wenn ich in Endenich geblieben wäre, würde ich heute vermutlich Englisch und Sport unterrichten, den örtlichen Fußballverein trainieren oder dort spielen und fleißig in meine Stammkneipe gehen. Und wenn ich mir das so vorstelle, wäre das auch nicht das schlechteste Leben.»

Mockridge spielt die Hauptrolle in der dreiteiligen Serie «Überweihnachten», die ab Freitag beim Streamingdienst Netflix läuft. Dort ist er als erfolgloser Musiker zu sehen, der über die Festtage die Familie in seinem Heimatdorf besucht.