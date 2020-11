Bielefeld (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 bei Bielefeld sind drei Menschen schwer verletzt worden. Insgesamt seien bei der Kollision in Höhe der Anschlussstelle Ostwestfalen-Lippe am Montagmittag drei Autos und ein Sattelschlepper involviert gewesen, teilte die Polizei am Abend mit.

Von dpa