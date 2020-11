Rechtsextreme Chat-Gruppe: Zehn Polizisten suspendiert

Düsseldorf (dpa) - Im Zusammenhang mit neu aufgetauchten rechtsextremen Chats bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind weitere zehn Beamte suspendiert worden. Das hat NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag mitgeteilt. In ihrer Kegel-Chatgruppe seien rechtsextreme, mutmaßlich strafrechtlich relevante Inhalte gepostet worden. Die Beamten hätten sich zudem beim Kegeln vor einem Hakenkreuz ablichten lassen. Am Dienstagmorgen hatte es deswegen Durchsuchungen gegeben. Dabei waren 160 Beamte im Einsatz.

Von dpa