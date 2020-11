Mann verletzt Kind mit Flaschenwurf: Bewährungsstrafe

Kamen (dpa/lnw) - Ein Mann, der ein Kleinkind mit einem Flaschenwurf aus einem Zug schwer verletzt hatte, ist in Kamen zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Angeklagte hatte gestanden, unter Alkoholeinfluss eine Flasche aus einem Partyzug geworfen zu haben. Er sei am Dienstag wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Kamen. Als Bewährungsauflage muss der Mann 3000 Euro an die westfälischen Kinderdörfer zahlen. Die «Westfälischen Nachrichten» hatten zuvor über den letzten Prozesstag berichtet.

Von dpa