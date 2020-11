Schalke zu Stambouli: «Stadion nicht vorzeitig verlassen»

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 hat Medienberichte dementiert, nach denen Fußballprofi Benjamin Stambouli in der Halbzeitpause des Bundesliga-Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg (0:2) am Samstag das Stadion verlassen haben soll. «Benji hat enttäuscht auf seine Auswechslung in der Halbzeit reagiert - ja. Aber er hat nicht vorzeitig das Stadion verlassen, das ist schlicht eine Falschmeldung», wird Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider am Dienstag in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Von dpa