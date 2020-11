Nach Polizeiveröffentlichung: 14-Jährige gestehen reumütig

Erkrath (dpa/lnw) - Zwei 14-Jährige, die in Erkrath einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen haben, sind nach Veröffentlichung einer Täterbeschreibung zur Polizei gegangen. Sie hätten sich «sehr reumütig» gemeldet, teilte die Polizei am Dienstag in Mettmann mit. Sie hatten über eine befahrene Straße ein Plastikband gespannt, in das ein 66 Jahre alter Mann mit seinem Auto gefahren war.

Von dpa