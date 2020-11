Kutschaty: Erwarten Unterrichtung jeder vor Merkel-Konferenz

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty will künftig vor jedem Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Unterrichtung durch die Landesregierung im Landtag. Dies sei schließlich auch in der Landesverfassung vorgesehen. Der Oppositionsführer reagierte damit am Mittwochmorgen auf eine Rede des Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Dessen Ausführungen seien unkonkret gewesen. Landtagspräsident André Kuper mahnte während Kutschatys Rede mehrfach zur Ruhe, nachdem es Zwischenrufe unter anderem aus der CDU-Fraktion gegeben hatte.

Von dpa