Schalke verteilte Reschke-Erbe «auf mehrere Schultern»

Gelsenkirchen (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 wird vorerst keinen Nachfolger für den Technischen Direktor und Kaderplaner Michael Reschke verpflichten und auch niemanden intern befördern. «Wir haben uns verständigt, dass wir dieses Aufgabengebiet vorübergehend auf mehrere Schultern verteilen», sagte Sport-Vorstand Jochen Schneider in einer Medienrunde am Mittwoch. Von Reschke hatte sich der Verein am Dienstag wegen «unterschiedlicher Auffassungen über die Zukunft des Vereins» getrennt.

Von dpa