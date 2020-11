GdP: Polizisten sollen zur ersten Impfgruppe gehören

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in NRW hält es für «zwingend erforderlich», dass der gesamte Polizei-Apparat zur ersten Corona-Impfgruppe gehört. GdP-Landeschef Michael Mertens sagte der «Rheinischen Post»: «Wer berufsbedingt in den Nahkörperkontakt muss, sollte sich darauf verlassen können, dass der Dienstherr ihn auch ausreichend schützt.» Die Polizei sei dabei in Gänze systemrelevant: «Es darf keine Unterscheidung zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten bei der Impfung geben.»

Von dpa