Fußgänger können kontaktlos grüne Ampel anfordern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußgänger in Düsseldorf können nun ohne Berührung eine Ampel auf Grün schalten lassen. Der nach Angaben der Stadt europaweit erste kontaktlose Ampeltaster werde an drei Fußgängerüberwegen im Ortsteil Gerresheim getestet. Der schwarze Taster ist mit einem kleinen Radarsensor ausgestattet, der reagiert, wenn ein Mensch sich nähert, wie die Stadt Düsseldorf am Mittwoch mitteilte. Der Fußgänger löse so die Grün-Anforderung aus, ohne den Schalter berühren zu müssen.

Von dpa