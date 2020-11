Mann stoppt Rettungswagen und schlägt Sanitäter nieder

Ratingen (dpa) - Ein Unbekannter hat einen Rettungswagen angehalten und den Fahrer (42) niedergeschlagen. Bei dem Vorfall in Ratingen bei Düsseldorf in der Nacht zum Mittwoch hatte der Täter nahe einer Bushaltestelle winkend auf sich aufmerksam gemacht. Der 42-Jährige nahm an, dass der junge Mann Hilfe brauche, hielt an und kam mit seinem Notfallkoffer zu ihm, wie die Polizei berichtete. Überraschend habe der vermeintlich Hilfesuchende dann den Sanitäter mit einem noch unbekannten Gegenstand niedergeschlagen und anschließend dessen Koffer durchsucht. Ob er daraus etwas mitnahm, blieb zunächst unklar.

Von dpa