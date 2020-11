Körperteil entdeckt: Mordkommission ermittelt

Wesseling (dpa/lnw) - In Wesseling südlich von Köln ist ein menschlicher Körperteil in der Nähe einer viel befahrenen Straße entdeckt worden. Da ein Gewaltverbrechen nicht ausgeschlossen werden könne, sei zur Klärung der Hintergründe eine Mordkommission eingesetzt worden, erklärte die Polizei am Mittwoch. Um welches Stück eines menschlichen Körpers es sich handelt, wurde nicht gesagt. Die Ermittler suchten am Mittwoch den Fundort auch mit Hunden nach Spuren ab. Zur Untersuchung wurde die Rechtsmedizin eingeschaltet. Ergebnisse seien vor dem Wochenende nicht zu erwarten, betonte die Polizei. Die Hintergründe seien völlig ungeklärt.

Von dpa