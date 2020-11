BGH überprüft Freispruch nach Düsseldorfer Wehrhahn-Anschlag

Karlsruhe (dpa) - Zwei Jahrzehnte nach einem Sprengstoffanschlag auf ausländische Sprachschüler in Düsseldorf überprüft der Bundesgerichtshof (BGH) den Freispruch für den lange als Attentäter Verdächtigen. Heute (11.15 Uhr) verhandeln die Karlsruher Richter über die Revision der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil. Das Düsseldorfer Landgericht hatte 2018 den damals 52 Jahre alten Mann aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ob der BGH gleich am Nachmittag ein Urteil verkündet, ist offen. (Az. 3 StR 124/20)

Von dpa