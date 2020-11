Sarah Lombardi sieht Job als «ein bisschen was von allem»

Die 28-Jährige wurde als Zweitplatzierte in der Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» bekannt, hat aber auch an diversen anderen Formaten teilgenommen («Let's Dance», «Dancing on Ice»). Zudem ist sie Influencerin. Zuletzt gewann sie die ProSieben-Show «The Masked Singer». Von Freitag an (27. November, 20.15 Uhr, Sat.1) sitzt Lombardi zudem in der Jury der neuen Sat.1-Show «Pretty in Plüsch».