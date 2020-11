AnnenMayKantereit-Sänger will nicht festgelegt werden

Köln (dpa) - Henning May, Sänger der Kölner Band AnnenMayKantereit, will bei seiner Musik nicht nur auf bestimmte politische Texte festgelegt werden. «Ich möchte nicht, dass Menschen themenbezogene Erwartungen an mich haben», sagte der 28-Jährige dem «Mannheimer Morgen» (Donnerstagsausgabe). «Wenn jetzt viel über Politik in meine Texte einfließt - ich kann nur über das schreiben, was ich fühle, und zu dem ich Zugang finde. Alles andere kann man nicht erzwingen.»

Von dpa