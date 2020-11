Brand in Bad Salzufler Mehrfamilienhaus: Bewohner gerettet

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - In der Innenstadt von Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ist am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. 17 Bewohner seien aus dem brennenden Gebäude gerettet worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mit. Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Erkenntnissen in der Küche der Wohnung eines 22-Jährigen im Dachgeschoss. Mit schwerem Atemschutz habe die Feuerwehr den jungen Mann aus der verrauchten Brandwohnung geholt. Er sei zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa