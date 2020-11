Mehrere hundert Strohballen bei Gütersloh in Brand geraten

Rietberg (dpa/lnw) - In Rietberg (Kreis Gütersloh) ist eine große Menge Strohballen in Brand geraten. Auf einer Wiese hätten in der Nacht zum Donnerstag etwa 400 bis 500 Strohballen auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern gebrannt, teilte die Polizei in Gütersloh mit. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort, um letzte Glutnester zu löschen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Durch das Feuer seien auch angrenzende Bäume beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro.

Von dpa