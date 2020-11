Ennepetal (dpa/lnw) - Bei einem Arbeitsunfall in einem Autozulieferbetrieb in Ennepetal ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag war der 42-Jähriger in einem Logistikzentrum an einer Förderanlage tödlich verletzt worden. Zur Unfallursache und den Hintergründen haben Kriminalpolizei und Arbeitsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa