NSU-Opfer erfunden: Freispruch für Anwalt gefordert

Aachen (dpa) - Im Betrugsprozess wegen eines erfundenen Opfers der Neonazi-Terrorzelle NSU soll der angeklagte Anwalt nach Ansicht der Verteidigung freigesprochen werden. Seine Schuld sei nicht mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt worden, sagte der Verteidiger am Donnerstag in seinem Plädoyer vor dem Landgericht in Aachen. Der Anwalt aus Eschweiler habe gutgläubig gehandelt.

Von dpa