Streifenwagen landet bei Verfolgungsfahrt in Zaun

Recklinghausen (dpa/lnw) - Bei der Verfolgung eines flüchtigen Autofahrers ist ein Streifenwagen in Recklinghausen ins Schleudern geraten und in einem Zaun gelandet. Der kaputte Wagen sei abgeschleppt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.