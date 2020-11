Laschet: Hotel-Übernachtung bei Weihnachtsbesuch möglich

Düsseldorf (dpa) - Übernachtungen in Hotels bei Familienbesuchen über Weihnachten sind nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trotz Corona-Beschränkungen möglich. Touristische Reisen seien zwar derzeit untersagt, sagte Laschet am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. Wenn aber Familien sich besuchten und keine Übernachtungsmöglichkeit bei den Verwandten hätten, «ist es über die Weihnachtstage möglich, dass man auch in einem Hotel übernachtet». Laschet betonte: «Das wird nicht unter touristischer Reise verstanden.»

