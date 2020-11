Insgesamt werden laut Ministerium in den Kindertagesbetreuungen des Landes rund 730 000 Kinder von 160 000 Beschäftigten betreut. Wie viele Kinder sowie Betreuerinnen und Betreuer in Summe von den Schließungen betroffen waren, bleibt in dem Bericht an den Landtag offen.

Dennis Maelzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte am Donnerstag, der von der Landesregierung ausgerufene Regelbetrieb in den Kitas sei ein «Etikettenschwindel». Mälzer ergänzte: «Die Bildungs- und Betreuungsgarantie des Ministers ist nicht mehr wert als ein Werbeversprechen auf einer Kaffeefahrt.» Für mehr Sicherheit brauche man Gruppentrennungen in den Kitas. «Für zehntausende Familien kommt das aber zu spät. Ihnen dürfen bei geschlossenen Kitas nicht auch noch Gebühren aufgebrummt werden», so Maelzer.