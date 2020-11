Krefelder Spielerflucht geht weiter

Iserlohn (dpa) - Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga verzeichnen einen weiteren Abgang. Verteidiger Philip Riefers wechselt zu den Iserlohn Roosters. Das teilten die Sauerländer am Donnerstag mit. Zuletzt gab es eine regelgerechte Personalflucht aus Krefeld. Der erst im Sommer verpflichtete Trainer Glen Hanlon hatte am Wochenende überraschend noch vor dem Start der neuen Saison am 17. Dezember hingeworfen. Der 63 Jahre alte Kanadier begründete dies offiziell mit seinem Alter und der Corona-Pandemie.

Von dpa