Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Bagger am Vortag durch Gegenverkehr etwas zu weit nach rechts geraten. Dadurch sackte der Rand der Waldstraße laut Polizei ein - «und hätte beinahe dafür gesorgt, dass der Bagger umkippt.» Mit dem Greifer an der Buche blieb der Bagger eine Stunde stehen, bis eine Spezialfirma das 22 Tonnen schwere Teil mit einem Kran wieder zurück auf die Straße stellen konnte.

Die Polizei rückte übrigens an, um eine Bergung «ohne Diskussionen zu ermöglichen.» Wegen des Verkehrshindernisses hätten mehrere Autofahrer dem Baggerfahrer «ungehalten ihren Unmut über das Verkehrshindernis» kundgetan.