«Wohnt hier der Weihnachtsmann?»: Haus wird erstrahlt

Im ansonsten wenig malerischen Duisburg-Marxloh leuchten, blinken und blitzen die Lampen in vielen Farben: «Ich steuer das über mein Handy und die Fernbedienungen», erzählt er. Für den Lichterglanz greift Krause tief in die Tasche - rund 1000 Euro koste die Beleuchtung in den sechs Wochen, erzählt er. Und 14 Tage Urlaub, um all die Lampen rechtzeitig anzubringen.

«Einfach genial», sagt der 58-Jährige und freut sich besonders über den Stern mit Kometenschweif am Fahnenmast vor dem Haus. Dort hängt sonst immer die Vereinsflagge des MSV Duisburg, der im Moment in der dritten Liga im Tabellenkeller hängt. Doch das ist eine andere Geschichte.

Als Logistik-Abteilungsleiter in einem Duisburger Chemie- und Metallunternehmen hat Krause beruflich mit Lampen nichts zu tun - aber mit sorgfältiger Planung. Die ist auch nötig, um das riesige Lichtkunstwerk pünktlich aufzubauen. In diesem Jahr ist er besonders schnell fertig geworden - am Donnerstagabend war fast alles bereit. Dann schaltete er erstmals an - kaum leuchteten die Lichter, stoppten Autofahrer auf einer nahgelegenen Straße, knipsten und filmten das Haus.

Seit Krause 1992 mit der Weihnachtsdekoration angefangen hat, hat ihn seine Frau unterstützt - sie drinnen im Haus, er draußen. Vor drei Jahren ist sie gestorben. «Nun muss ich alles alleine machen», sagt Krause.

Ausfallen muss in diesem Jahr auch die traditionelle kleine Eröffnungsfeier zum Beginn der Weihnachtsbeleuchtung am ersten Advent, erzählt der Duisburger. Normalerweise lädt er dabei die Nachbarn zum Glühwein ein. Das geht jetzt nicht wegen Corona. «Tja, dann trink ich meinen Glühwein dieses Jahr allein», sagt der 58-Jährige.