Spezialeinheiten nehmen flüchtigen Straftäter fest

Paderborn (dpa/lnw) - Spezialeinheiten haben am Freitagmorgen einen seit rund drei Monaten flüchtigen Straftäter in Paderborn festgenommen. Der 25-Jährige hatte zuvor am Donnerstagabend in Münster erst seine ehemalige Lebensgefährtin in deren Wohnung mit einer Softair-Waffe bedroht und später auf einen Bekannten geschossen, wie ein Sprecher der Polizei Münster mitteilte.

Von dpa