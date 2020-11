Landeschef Lucassen ruft AfD zu Disziplin bei Parteitag auf

Düsseldorf (dpa) - Der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen AfD, Rüdiger Lucassen, hat die Delegierten vor dem umstrittenen Präsenz-Bundesparteitag in Kalkar aufgerufen, die Corona-Auflagen einzuhalten. «Die Auflagen sind hart. Das wird schwierig, sie für volle zwei Tage durchzuhalten», sagte Lucassen am Freitag im Radiosender Bayern 2. «Aber wir müssen an die Disziplin unserer Parteimitglieder appellieren. Sonst scheitern wir.»

Von dpa