Umfrage sieht Schulleiter in Pandemie am Limit

Dortmund (dpa/lnw) - Die Pandemie nagt kräftig an der Arbeitszufriedenheit des Führungspersonals an Schulen in NRW und hat viele neue Aufgaben und Probleme geschaffen. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung von forsa im Auftrag der Lehrergewerkschaft VBE hervor, für die in Nordrhein-Westfalen 275 Schulleiter befragt worden waren. Der NRW-Vorsitzende Stefan Behlau sprach bei Vorlage der Ergebnisse am Freitag zum Start des digitalen Deutschen Schulleiterkongresses von einem «Weckruf für die Landesregierung».