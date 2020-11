Huhn legt Ei in Pflegeeinrichtung: Polizeieinsatz

Herne (dpa/lnw) - Hausbesuch auf tierische Art: Ein Huhn ist in eine Tagespflegeeinrichtung in Herne gelaufen, hat dort in einer geschützten Ecke ein Ei gelegt - und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wo das Huhn am Freitagmorgen herkam, war zunächst unklar. Eine «tiererfahrene Polizistin» habe es im Streifenwagen erst zur Wache mitgenommen. Danach sollte es weiter ins Tierheim gehen, teilte die Polizei mit. Die Menschen in der Pflegeeinrichtung hätten sich über die Aufregung durch das Huhn und den Polizeieinsatz gefreut, sagte der Sprecher. Was mit dem Ei passiere, sei noch offen. «Vielleicht kommt es zur Erinnerung in eine Vitrine.»

Von dpa