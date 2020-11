Iserlohn Roosters verpflichten Joe Whitney aus Schweden

Iserlohn (dpa/lnw) - Die Iserlohn Roosters haben für die im Dezember beginnende Saison in der Deutschen Eishockey Liga den US-Amerikaner Joe Whitney verpflichtet. Dies teilte der Club am Freitag mit. Der Flügelstürmer spielte zuletzt zwei Jahre für den Linköping HC in Schweden. Der 32-Jährige hat auch fünf Einsätze in der NHL für die New Jersey Devils auf dem Konto. «Joe Whitney ist eine Führungspersönlichkeit und ein zuverlässiger Spieler. Es freut uns, dass sich ein Spieler dieser Qualität für die Roosters entschieden hat», sagte Iserlohns Sportlicher Leiter Christian Hommel.

