Bonn (dpa) - Der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) ist zum neuen Vorsitzenden der Ludwig-Erhard-Stiftung gewählt worden. Das teile die Stiftung am Freitag in Bonn mit. Koch tritt die Nachfolge des im Zusammenhang mit frauenfeindlichen Äußerungen in die Kritik geratenen Journalisten Roland Tichy an. Tichy hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

