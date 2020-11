Kandidatin für Juso-Vorsitz fordert Angebote an die Jugend

Berlin (dpa) - Jessica Rosenthal, Kandidatin für den Juso-Vorsitz, warnt die SPD vor einem allein auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz zugeschnittenen Bundestagswahlkampf. «Ich will keine Kampagne sehen, in der es immer nur um einen einzigen Menschen geht», sagte die 28-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). «Olaf Scholz ist klar, dass er Angebote an die Jusos und junge Menschen machen muss. Die fordere ich ein.»