Schalke-Sportvorstand Schneider: «War keine schöne Woche»

Nach 24 Bundesliga-Spielen ohne Sieg hatten auch die Fans der Königsblauen ihrem Unmut erneut Luft gemacht. Rund um die Veltins-Arena tauchten Spruchbänder auf, die auch das Wirken der Vorstände Alexander Jobst und Schneider anprangerten. «Beschämende Außendarstellung, planloser Vorstand und charakterlose Mannschaft. Das Ergebnis eurer jahrelangen Misswirtschaft», hieß es da.

«Ich hätte es nicht so geschrieben. Wichtig ist, dass wir im Verein miteinander agieren. Wir leben in Deutschland, haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das muss man hinnehmen», sagte Schneider zu der Plakat-Aktion. Über einen drohenden Abstieg wolle er zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison nicht sprechen, fügte der Sportvorstand hinzu. «Das möchte ich auch gar nicht in den Köpfen drin haben», sagte Schneider.