Betrunkener lenkt Auto mit Kopf aus dem Fenster

Bochum (dpa/lnw) - Weil er seine Windschutzscheibe nicht enteist hatte, hat ein Autofahrer in Bochum während der Fahrt seinen Kopf aus dem Fenster gehalten - und prompt einen Unfall verursacht. Der betrunkene Fahrer habe am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei mit. Er schleuderte erst gegen ein geparktes Auto auf seiner Straßenseite und fuhr dann frontal in einen geparkten Wagen auf der Gegenspur. Durch den Aufprall sei dieses Auto auf drei weitere geparkte Fahrzeuge geschoben worden.

Von dpa