Mann raubt mit vorgehaltener Schusswaffe Tankstelle aus

Kalkar (dpa/lnw) - Mit vorgehaltener Schusswaffe hat ein Mann am Sonntagabend eine Tankstelle in Kalkar (Kreis Kleve) ausgeraubt. Der rund 30 bis 35 Jahre alte Täter betrat die Tankstelle am Sonntagabend und forderte in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe des Bargelds, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die Polizei Kleve erbittet nun Hinweise auf den Täter.

Von dpa