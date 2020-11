Zugstrecke und Autobahn im Ruhrgebiet gesperrt

In dieser Zeit sollen die beiden kaputten Brücken abgerissen und eine neue Behelfsbrücke aufgebaut werden. Außerdem soll die Autobahn 40 in dem Bereich für zehn Tage von Freitagabend bis zum 14. Dezember in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Ein Tanklaster war am 17. September auf der Autobahn verunglückt und in Flammen aufgegangen - an einer Stelle, die von insgesamt vier Eisenbahnbrücken sowie von der Brücke einer stillgelegten Zechenbahn überspannt wird.