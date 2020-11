Mann stirbt nach Streit unter Leiharbeitern in Emmerich

Emmerich (dpa/lnw) - Bei einem Streit zwischen Bewohnern einer Leiharbeiter-Unterkunft in Emmerich ist ein 45 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei hatte den Mann am Freitagabend im Hausflur der Unterkunft mit einer Stichverletzung am Bein gefunden. Er kam in ein Krankenhaus. Am Samstag wurde er noch in eine Klinik nach Duisburg verlegt. Dort sei er am Samstagnachmittag verstorben, teilte die Polizei Krefeld am Montag mit. Eine Mordkommission ermittelt. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa