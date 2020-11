Zahl der Aids-Toten in NRW abermals gesunken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Erneut sind in Nordrhein-Westfalen weniger Menschen an einer HIV-Erkrankung gestorben. Wie das Statistische Landesamt am Montag vor dem Welt-Aids-Tag am 1. Dezember mitteilte, erlagen 2019 73 Menschen den Folgen der Viruserkrankung, das sind 8,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Aids-Toten war damit sogar um 41,1 Prozent niedriger als noch vor zehn Jahren. Neun von zehn Verstorbenen waren den Angaben zufolge männlich. Das Sterbealter lag im Schnitt bei knapp 60 Jahren.

Von dpa