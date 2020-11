Pinkwart fordert höhere Abschläge bei Corona-Novemberhilfe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Verfahren zur Auszahlung der Novemberhilfe zur Linderung der finanziellen Einbußen von Unternehmen, Wirten und anderen Selbstständigen durch den aktuellen Teil-Lockdown hat in Nordrhein-Westfalen begonnen. Das sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Montag in Düsseldorf. Anträge würden seit dem vergangenen Mittwoch angenommen. Pinkwart forderte vom Bund, die Abschlagszahlungen auf bis zu 500 000 Euro je Fall zu erhöhen. «Wir haben es mit Gaststätten, mit Hotels zu tun, die müssen ihre Mieten jetzt zahlen», sagte Pinkwart. «Wenn das Geld erst im neuen Jahr kommen sollte, dann würde das viele Betriebe in ihrer Existenz gefährden.»

Von dpa