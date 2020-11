Neue NRW-Corona-Regeln lassen kaum Spielraum für Vergnügen

Corona-Verordnung fehlt Konsequenz: So klug wie fahrlässig

Von konsequent-klug bis fadenscheinig-fahrlässig ist bei der gestern neugefassten Coronaschutzverordnung für NRW alles dabei. Dass die Düsseldorfer Staatskanzlei das neue Regelwerk nur Stunden vor dem Verfallsdatum des bis dahin geltenden Maßnahmen­katalogs auf den Weg brachte und damit die für die Umsetzung der Ge- und Verbote zuständigen Kommunen un­nötig unter Zugzwang setzte, steht auf einem ganz anderen Papier.

Positiv zu Buche schlägt: Die Regierung ­Laschet hat die am vergangenen Mittwoch von Bund und Ländern mühsam gefassten Beschlüsse weit­gehend übernommen. So dürfen sich ab heute nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen (ausgenommen Weihnachten und Silvester), die Maskenpflicht wird erweitert und gilt nun auch vor Geschäften, auf Parkplätzen und in öffentlichen Gebäuden – sofern der 1,5-Meter-Abstand nicht eingehalten werden kann. Im Einzelhandel wird die Kundenzahl beschränkt, Feuerwerke an Silvester werden teilweise untersagt. Darüber hinaus sind von Winterberg bis Willingen die Ski-Lifte geschlossen – weniger um den Sport als vielmehr das coronaschleuder-verdächtige Après-Ski zu ­­un­terbinden.

Gut gemeint, aber eben nicht ganz so gut gemacht ist die Öffnung der Hotels über die Feiertage. Das Ansinnen ist so ehr- wie nachvollziehbar: Familien das gemeinsame Feiern von Weihnachten und Silvester zu ermöglichen – jedenfalls bis zu einer Größenordnung von zehn Teilnehmern. Nur: Wer stellt sicher, dass Hoteliers und Feiertags-Reisewillige dies nicht als Freibrief für einen schmucken Kurzur­laub unter dem Radar des nach wie vor geltenden Übernachtungs­verbots nutzen – und damit den Infektionszahlen zu ungeahnten und ungewollten Höhenflügen verhelfen?

Kein Wunder also, dass diese nicht nur in NRW geplante Festtags-Praxis die Kanzlerin erbost.

Erbost sind übrigens auch die Städte und Gemeinden. Ihre Aufgabe ist es schließlich, auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen zu achten. Eine ab heute geltende Verordnung keine 24 Stunden vorher vorzulegen, erschwere „das Handeln der Kommunen“, erklärt der Städte- und Gemeindebund NRW – völlig zu Recht.

von Elmar Ries