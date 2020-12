Bericht: Deutscher in Türkei nach Streit festgenommen

Berlin (dpa) - In der Türkei ist der «Bild»-Zeitung zufolge bereits Anfang November ein Deutscher nach einem Streit am Flughafen festgenommen worden. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bestätigte der Deutschen Presse-Agentur und der Zeitung die Festnahme. Der Betroffene werde «konsularisch betreut». Weitere Angaben machte der Sprecher am späten Montagabend nicht.